Posacenere subito trasformato in pattumiera La segnalazione di un lettore da San Giovanni di Sinis

Piazzati solo da pochi giorni, sono già diventati una pattumiera. Almeno così è accaduto a San Giovanni di Sinis dove il posacenere che l’amministrazione ha posizionato per raccogliere le cicche e ospitare i fumatori, dopo l’adozione dell’ordinanza antifumo nelle spiagge, in realtà si è trasformato in un contenitore di rifiuti.

Bottiglie e bicchieri di plastica, una bottiglia di birra in vetro, alcune scatoline.

Proprio quello che non si deve fare e, comunque, un esempio di poca educazione.

Sabato, 10 agosto 2019

L'articolo Posacenere subito trasformato in pattumiera sembra essere il primo su LinkOristano.it.