Atterra l’elicottero: “Berlusconi è arrivato a Oristano? O è lo sceicco?”

No Berlusconi non è arrivato a Oristano. Quell’elicottero che stamane ha volteggiato prima delle 11 sui cieli di Sa Rodia è atterrato nel campo prova da golf messo a disposizione dal Sinis golf. Ma a bardo non c’era Berlusconi. E allora chi c’era? L’apparecchio blu notte sulla fiancata aveva una scritta identificativa bella grande: Al Mirqab. Un nome che richiama quello di uno dei più grandi yacht a motore mai costruiti. Lo yacht appartiene al primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, di casa in Costa Smeralda.

Quindi Al Thani era a bordo dell’elicottero? Quanti hanno visto le fasi dell’atterraggio hanno notato scendere un gruppo di quattro o cinque persone. C’erano delle ragazze, una vestiva da cavallerizza. C’era anche la polizia.

Si comincia a scoprire qualcosa in più. E a poche centinaia di metri si scopre molto di più. Al centro ippico della Soe è in corso oggi una gara nazionale di equitazione, salto a ostacoli, tappa Trofeo dei nuraghi. I passeggeri dell’elicottero sono arrivati lì a bordo di due auto nere con i vetri oscurati e con scorta. Le giovani, dicono a Sa Rodia, sono le figlie di Al Thani. Hanno la passione per i cavalli e in questo periodo montano ad Olbia dove lavora un noto cavaliere oristanese, Checco Iriu. Gareggiano nella categoria LB 80 Precisione. Noor Al Thani e Mai Al Thani montano lo stesso cavallo, Gryphon d’oro.

Le ragazze si aggirano tra i box tranquillamente. La scorta fa il gesto di no, quando parte l’obiettivo della macchina fotografica. Per loro una giornata di gare. Per gli oristanesi, che in tanti hanno notato quell’elicottero extralusso, una giornata quasi coi vip. E Berlusconi? Magari arriverà in campagna elettorale.