Possono accedere agli interventi le persone in condizioni di disabilità gravissima, come descritte nell’art.3 del D.M.26 Settembre 2016, beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013. Le informazioni e i contatti di riferimento sono indicati nell’avviso. La modulistica necessaria e specifica è disponibile all’URP del Comune e on line sul Sito istituzionale del Comune di Oristano. Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Venti giorni di tempo per presentare le domande al Comune di Oristano che ha pubblicato l’avviso per l’adesione al programma ‘Disabilità gravissime’. La scadenza è fissata, infatti, al 30 agosto.

“Attraverso il PLUS di Oristano – spiega l’assessore ai servizi sociali Francesca Loi – procederemo, con questo avviso, ad individuare i beneficiari degli interventi finanziabili con il programma regionale “Disabilità Gravissime” nei 24 Comuni dell’ambito territoriale di Oristano. L’Ufficio di Piano e gli operatori di riferimento sono a disposizione degli Utenti interessati, per ogni eventuale delucidazione e per ulteriori chiarimenti”

La Regione Sardegna è destinataria di un finanziamento statale del Fondo per la non autosufficienza riservato alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti. Almeno la metà di questi fondi sono proprio per gli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima.

Sabato, 20 agosto 2019

L'articolo Disabilità gravi: domande in Comune entro la fine del mese sembra essere il primo su LinkOristano.it.