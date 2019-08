Auto in transito brucia sulla strada Consortile a Macchiareddu. Sono stati i Vigili del Fuoco a spegnere le fiamme che hanno coinvolto l’intero veicolo, e la vegetazione a bordo strada, mettendo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. Da richiesta pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 23:30, per l’incendio di un’auto in transito sulla strada Consortile di Macchiareddu a Capoterra. Sul posto è stata inviata la squadra “1A” della sede centrale. Gli operatori all’arrivo sul posto con un’ auto pompa serbatoio hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. In fase di accertamento le cause del rogo da parte dei Vigili del Fuoco, non si esclude che le probabili cause siano dovute ad un corto circuito o al surriscaldamento di parti elettriche.

L'articolo Paura a Capoterra, auto in fiamme nella notte a Macchiareddu proviene da Casteddu On line.