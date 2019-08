Buste di spazzatura ovunque. Una discarica abusiva vera e propria in piazza Marco Polo. I cafoni della spazzatura colpiscono in ogni ora del giorno e la situazione sta precipitando. Il sindaco Truzzu ha annunciato un giro di vite per colpire i maleducati, ma per ora i cumuli continuano a spuntare in città.

L'articolo Caos rifiuti a Cagliari, emergenza in piazza Marco Polo: sotto il ponte una discarica abusiva proviene da Casteddu On line.