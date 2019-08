Oggi 5 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: uno a Sindia in località “Funtana Ziu Andria”, dove l’incendio ha bruciato circa ettari di stoppie e macchia bassa.

Un altro a Narcao in località “Is Caddeus”, dove sono finiti in cenere circa 4 ettari di combustibile misto, tra cui stoppie e macchia bassa e a Calangianus a “Pascaredda”, dove l’incendio ha bruciato circa poche centinaia di metri di macchi alta misto sughereta in un’area di particolare pregio forestale. L’ultimo a Orune in località “Badu ‘e Sole”. Grazie al tempestivo intervento l’incendio ha bruciato meno di un ettaro di combustibile misto.

L'articolo Cinque incendi in Sardegna: in cenere 4 ettari di macchia mediterranea a Narcao proviene da Casteddu On line.