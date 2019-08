La struttura di Pneumologia del Santissima Trinità di Cagliari? “Chiusa per consentire ai medici, solo a loro, di andare in ferie”. L’accusa arriva dal sindacato Fials: “È una scelta molto strana che non vorremmo nascondesse altre verità. Perchè le vacanze sono state assegnate solo ai medici del reparto mentre, per gli infermieri, la direzione sanitaria ha appeso dei turni di servizio dirottandoli tutti in altri reparti? “, chiede Paolo Cugliara, segretario provinciale del sindacato biancoverde. “C’è un chiaro disagio arrecato, in maniera bella e buona, ai tanti pazienti, alcuni dei quali sono in cura per tubercolosi e crisi respiratorie. A oggi, in città e provincia non c’è nessun luogo per poter curare queste malattie. Al Binaghi, luogo nel quale sono state sempre trattate patologie polmonari, hanno smantellato tutto, e Pneumologia è stata trasferita al Santissima Trinità. E adesso, per logica, un malato dove può andare a curarsi?”.

“Ripeto, ci sono infermieri che hanno anche un mese di ferie da smaltire, anche loro dovrebbero essere messi in condizione di usufruire del beneficio delle ferie. Chiedo ufficialmente al nuovo assessore regionale della Sanità un intervento per risolvere questa situazione”.

L'articolo Cagliari, “porte sbarrate in Pneumologia al Ss. Trinità: hanno mandato i medici in ferie” proviene da Casteddu On line.