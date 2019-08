Weekend nella morsa del caldo. Avviso della Protezione civile

Weekend nella morsa del caldo

Da domani termometro in aumento sino a 40 gradi

Ancora un weekend di grande caldo, in particolare nelle zone interne, dove si potranno raggiungere temperature fino ai 40°.

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, in vigore dalle 12 di domani, sino alle 18 di lunedì 12 agosto.

“Si prevedono temperature massime molto elevate, in particolare nelle zone interne, dove si potranno raggiungere i 40°”, si legge nella avviso di allerta diffuso dalla Protezione civile sarda.

La Protezione civile informa sulle norme di comportamento da tenere in questi giorni: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evi-tando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone an-ziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono.

Venerdì, 9 luglio 2019

