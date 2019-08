Cagliari: ufficiale acquisto di Nandez

(ANSA) - CAGLIARI, 9 AGO - "Bienvenido, Nandez!" Così il Cagliari annuncia dal suo sito l'acquisto a titolo definitivo dal Boca Juniors del centrocampista uruguaiano. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2024. Nato a Punta del Este il 28 dicembre 1995, Nandez è cresciuto nelle fila del Penarol e ha esordito nella massima serie uruguaiana a soli 18 anni.

In quattro stagioni ha conquistato due volte il titolo nazionale, totalizzando 87 presenze e otto reti. Nel 2017 è arrivato al Boca Juniors: con i Bosteros ha vinto da protagonista il campionato argentino nel 2017-18 ed è arrivato in finale di Copa Libertadores. Lo scorso maggio ha alzato la Supercopa Argentina. In Nazionale ha già collezionato 27 gare: ha preso parte ai Mondiali di Russia 2018 ed è sceso in campo in tutte le partite che hanno visto impegnata la Celeste guidata da Oscar Washington Tabarez. Per il Cagliari una spesa di circa 18 milioni: è l'acquisto più costoso della storia del club rossoblù.