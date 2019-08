Le maschere della Sardegna col Carnevale estivo

Grande spettacolo a Fordongianus. Cena e musica a chiudere la serata. Info utili

L’anno scorso aveva registrato uno straordinario successo e quest’anno gli organizzatori della Pro loco di Fordongianus guidati dal presidente Giannetto Oppo vogliono fare altrettanto bissando l’ottimo risultato di pubblico che aveva caratterizzato l’edizione del Carnevale estivo 2018. Nel paese delle terme sabato 17 agosto prossimo torna la manifestazione che offrirà un ricco insieme delle maschere della Sardegna. Sfileranno Sos Carriolos di Neoneli, Su Sennoreddu e Sos De S’Iscusorzu di Teti, Mamutzones Antigos di Samugheo, S’Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso e Sos Tumbarinos di Gavoi. L’appuntamento è per le 18.

Il corteo delle maschere tradizionali seguirà questo itinerario: Via Coco (Scuole Elementari) – Via Traiano – Via Trento – Via V. Veneto – Via Ipsitani – Via Coco – Via Traiano – Piazza Casa Aragonese.

Col Carnevale estivo delle maschere della Sardegna, la Pro loco di Fordongianus proporrà agli ospiti che seguiranno la manifestazione anche una cena dalle 21 con malloreddus alla campidanese, vitello arrosto, acqua/vino. Alle 22 serata musicale.

Per Info, numeri di telefono: 331 3655382; 349 7969708; 340 0676607.