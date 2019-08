Carabiniere ucciso a Roma, indagato il collega che ha scattato la foto all’accusato bendato

Salgono a due gli indagati nel filone di indagine aperta dopo che la foto di Chistian Gabriel Natale Hjorth, l’americano accusato di concorso nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, è stata resa pubblica. Nello scatto si vede il giovan, bendato e ammanettato nella caserma dei Carabinieri di via Selci. Indagini a tutto campo, da parte degli inquirenti, per cercare di scoprire chi abbia fatto girare, per primo, lo scatto nelle chat dei social.

