Rifiuti ingombranti: per gli utenti un altro conto da pagare. Servizio sospeso Il conferimento a Macchiareddu comporta un aggravio di spesa per il Consorzio industriale di Oristano

Sono pochi euro per famiglia, ma c’è un altro conto da pagare dagli utenti della provincia di Oristano per smaltire i rifiuti. Stavolta interessa i cosiddetti “ingombranti”: vecchi elettrodomestici e vecchi mobili perlopiù. L’imposizione della Regione al Consorzio industriale provinciale oristanese di conferire questa tipologia di rifiuti, oltre a quella del secco, all’impianto del Tecnocasic di Macchiareddu, ha obbligato lo stesso Consorzio, che già si era fatto carico in via provvisoria delle nuove spese per il trasferimento del secco, a ricercare un’intesa con un operatore privato per il trasporto. La proposta approvata dal consiglio di amministrazione del Consorzio sarà operativa già da lunedì prossimo.

“E’ sempre improntata alla minimizzazione dei costi a carico dei Comuni e dei cittadini, pur tenendo conto dell’esigenza di dover coprire, oltre alle tariffe di smaltimento, costi di trasporto particolarmente elevati a causa del grande volume occupato dai rifiuti ingombranti (oltre € 100/t)”, spiegano al Consorzio industriale. “La tariffa è stata individuata in € 310/t, con un incremento che avrà comunque un’incidenza molto limitata sui cittadini (stimata tra € 0,50 e € 1,00 a cittadino) in considerazione del ridotto numero di tonnellate complessivamente prodotte (circa 2.000 t su base annua in tutta la provincia) e da conferire”.

“Il Consorzio Industriale”, spiega una nota dell’Ente, “ha fatto un notevole sforzo per risolvere nella maniera più economica per i Comuni la problematica derivante dall’obbligo del trasferimento del rifiuto secco e degli ingombranti al termovalorizzatore di Macchiareddu, facendosi carico di importanti costi per garantire il servizio nei pochi mesi che mancano all’avvio dei lavori di revamping del termovalorizzatore, in relazione al quale si stima un impatto sul conto economico di circa 1 milione di euro”.

“Resta però indispensabile trovare una soluzione economicamente sostenibile e non penalizzante per i Comuni dell’oristanese per la fase “a regime” quando, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione del Termovalorizzatore gestito dal Tecnocasic, i rifiuti dovranno essere conferiti in via definitiva fuori provincia”.

Intanto in questi giorni numerosi Conuni hanno dovuto interrompere il ritiro degli ingombranti, visto lo stato di incertezza. Ciò ha creato disagi . nell’utenza. Dai prossimi giorni, comunque, il servizio dovrebbe lentamente ritornare a regime.

L'articolo Rifiuti ingombranti: per gli utenti un altro conto da pagare. Servizio sospeso sembra essere il primo su LinkOristano.it.