La settimana prossima chiusi i Centri per l’impiego

In tutta la Sardegna

Gli uffici della sede centrale dell’Aspal di Via Is Mirrionis a Cagliari e tutti i Centri per l’impiego della Sardegna saranno chiusi al pubblico dal 12 al 16 agosto. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 19 agosto prossimo.

Venerdì, 9 agosto 2019

