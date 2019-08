Muore soffocata da un panino a Cagliari

Una donna di 57 anni, Eleonora Vacca, di Pirri, è morta soffocata mentre mangiava un panino al latte. L'episodio è avvenuto poco dopo le 11 a Cagliari nel mercato rionale di via Quirra. Il decesso è stato provocato all'ostruzione delle vie respiratorie. Probabilmente la 57enne aveva acquistato il pane poco prima e avvicinandosi l'ora di pranzo ne aveva addentato una parte.

Purtroppo il bolo di cibo le ha andato di traverso e per lei è stato impossibile respirare. Tutto è durato pochi istanti: la donna è crollata a terra, svenuta, ed è stata subito soccorsa dai frequentatori del mercato. Poi l'arrivo dei medici del 118, ma Eleonora Vacca era già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarla, anche con l'ausilio di diversi macchinari. Le manovre sono durate a lungo, senza successo. Sul posto anche una parente della vittima. Dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri, la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.