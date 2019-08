Dj Fanny pronto a far ballare il Red Valley con gli occhi Scelto tra gli artisti che apriranno il concerto del rapper olbiese

Anche Dj Fanny tra i grandi ospiti che apriranno l’attesissimo concerto del rapper olbie Salmo, sabato 17 agosto. Nella meravigliosa location di Arbatax, in occasione del Red Valley Festival, il dj alerese suonerà con gli occhi, ma ci farà ballare con tutto il corpo.

Andrea Turnu, in arte dj Fanny, è affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica, ma non ha mai lasciato la sua passione, la musica. Il suo motto “niente è impossibile se lo si vuole veramente”, motto che ha confermato anche questa volta. Tra una settimana, infatti, porterà la sua musica in uno dei palchi più caldi di questa estate, che ospita dj del calibro di Davide Guetta, Steve Aoki e Gigi D’Agostino.

Ad aprire il concerto di Salmo anche il rapper oristanese Friz Camedda.

Venerdì, 9 agosto 2019

L'articolo Dj Fanny con Salmo per far ballare la Red Valley sembra essere il primo su LinkOristano.it.