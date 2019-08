La Sardegna continua a bruciare: tre incendi a Narcao, Calangianus e Orune

Il Corpo forestale e vigilanza ambientale, attraverso la sala operativa unificata permanente “Linea Spegnimento”, sta gestendo tre incendi in contemporanea, in un venerdì pomeriggio di agosto roventissimo anche sul “fronte del fuoco” nell’Isola. Fiamme a Narcao in località Is Meddas, a Calangianus in località Pascaredda e a Orune in località Badu ‘e Sole. Nel primo incendio sono sul posto gli elicotteri del Corpo forestale delle basi di Marganai e Pula, nel secondo incendio stanno intervenendo gli elicotteri delle basi di Limbara e Pula, nel terzo incendio è stato disposto l’invio dell’elicottero leggero della base di Farcana.

