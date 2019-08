Cagliari, tragedia al mercato di via Quirra: donna di 57 anni muore soffocata da un panino

Tragedia al mercato civico di via Quirra a Cagliari. Una donna, nata nel 1962, è morta soffocata dal panino che stava mangiando. Ad arrivare sul posto, per primi, i soccorritori del 118, che hanno provato in tutti i modi a rianimare la donna, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. Dopo pochi minuti sono giunti anche i carabinieri della stazione di Pirri. La tragica fatalità è avvenuta verso le undici del mattino, davanti agli occhi esterrefatti di molti cagliaritani.

