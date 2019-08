Nuovo sbarco di migranti sulle coste sarde, ritorna “viva” la rotta tra il Nordafrica e il Sulcis. Otto algerini sono stati notati in pieno centro a Porto Pino: erano appena arrivati a bordo di un barchino che, probabilmente, è finito alla deriva al largo. Gli stranieri, tutti uomini e in buone condizioni di salute, sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri della compagnia di Carbonia, arrivati a Sant’Anna Arresi. Dopo le formalità di rito, tutti i migranti sono stati trasportati al centro di accoglienza di Monastir per essere sottoposti alle procedure di identificazione.

L'articolo Nuovo sbarco di migranti in Sardegna, otto algerini rintracciati dai carabinieri a Porto Pino proviene da Casteddu On line.