È praticamente fatta, Nahitan Nandez si lega al Cagliari per le prossime cinque stagioni. L’ok è arrivato nella notte, un affare milionario – il più alto nella storia del club rossoblù – ben diciotto milioni di euro. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale della società sportiva, intanto Nandez è stato avvistato, in compagnia di Giulini, in un famosissimo locale cagliaritano di Castello, in via Santa Croce. Nella foto, il nuovo acquisto del Cagliari Calcio accetta di farsi scattare una foto ricordo da un supporter rossoblù, Davide Cocco.

L'articolo Nandez è del Cagliari, c’è l’accordo: l’ok arriva all’alba proviene da Casteddu On line.