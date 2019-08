Quaranta gradi e caldo-incubo su Cagliari e la Sardegna, 54 ore di allerta meteo

Nuova allerta meteo per alte temperature su tutta la Sardegna, in un’estate 2019 che si conferma davvero rovente. A diramare il bollettino è la Protezione Civile. Da mezzogiorno del dieci agosto e sino alle diciotto di lunedì dodici la situazione prevista è da bollino rosso. C’è infatti “una ulteriore rimonta anticiclonica dall’Africa verso l’Italia” e anche un “graduale approfondimento di un’onda depressionaria di origine atlantica sulla penisola iberica”. Un mix “fatale” per quanto riguarda l’aumento del caldo, con un “afflusso di aria calda di origine africana sulla Sardegna”, appunto, sino al lunedì sera della settimana di Ferragosto.

Previste temperature massime molto elevate, in particolare nelle zone interne della Sardegna, dove è possibile che il termometro possa raggiungere quota quaranta gradi.

