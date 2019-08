Una persona contusa nel nuovo incidente che stame si è verificato all’incrocio all’uscita di Cabras lungo la strada per le località marine. L’incidente in un crocevia pericolosissimo ad appena due giorni da un precdente incidente he ha coinvolto quattro autovetture. Stamane le auto che si sono scontrate sono state. Una persona è rimasta contusa ed è stata subito soccorsa. Ad originare l’incidente una mancata precedenza. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.

L’incrocio, quindi, continua ad essere teatro di incidenti da anni si attende la realizzazione della rotonda che dovrebbe regolamentare la circolazione delle auto e che è stata anche già finanziata. Un rimpallo tra enti, però, ha sinora impedito l’apertura del cantiere.

L'articolo Nuovo incidente all’incrocio di Cabras sembra essere il primo su LinkOristano.it.