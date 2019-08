Il cimitero di Pirri immerso nel degrado: “Rubinetti rotti e corsie inondate di fiori secchi”

Il tema della manutenzione dei cimiteri di Cagliari rimane rovente. Dopo le foto e la denuncia di una sarda residente da tempo lontano dall’Isola, legata al degrado del cimitero monumentale di Bonaria, arriva il turno del camposanto di via Murat a Pirri. Il nostro lettore Francesco Pirisi, ieri, ha deciso di portare un fiore ai propri cari defunti, e si è trovato davanti agli occhi una situazione “di abbandono”. Pulizia “assente”, fiori secchi ovunque e, addirittura, rubinetti dell’acqua scassati. “Ecco l’orrore che c’è dentro il cimitero. Bidoni che traboccano di fiori, rubinetti rotti, vaschette senza lo scarico, corsie infondate di fiori secchi e quant’altro. Mi sono rivolto al custode comunale per avere spiegazioni in merito è mi è stato risposto che c’è stato un cambio d’appalto è che il personale era concentrato a San Michele .Io mi chiedo: come si può lasciare scoperti i cimiteri abbandonati a se stessi?”. “Abbiamo il sacrosanto diritto di usufruire del servizio di pulizia e manutenzione del cimitero visto che paghiamo le tasse come il cimitero di San Michele, con una grande differenza: i nostri defunti sono in mezzo dell’immondizia”.

Fonte: Casteddu On Line







