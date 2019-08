Defibrillatori salvavita anche nell’area del porto industriale di Oristano

Iniziativa del Consorzio industriale, d’intesa con la Capitaneria di porto

Il porto industriale di Oristano avrà a disposizione un defibrillatore. Acquistato, insieme ad altri due apparecchi, dal Consorzio Industriale, sarà installato al piano terra della sede del Consorzio, così da essere utilizzabile anche dal personale della Capitaneria di porto e nei casi di emergenza che venissero a verificarsi.

L’acquisto risponde alla necessità di offrire servizi di primo soccorso e di emergenza in una zona frequentata, sia per l’attracco delle navi mercantili, sia perché importante via di scambio nell’oristanese e ancora per la presenza di diverse aziende nell’agglomerato portuale.