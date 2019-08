Incendi: pericolo alto in Sardegna

Resta ancora alto il pericolo di incendio in Sardegna, dove le temperature continuano a restare elevate, ma sotto i 40 gradi (tra i 32 e i 37 gradi). Altra giornata da bollino arancione nel Campidano di Cagliari e Oristano e in buona parte del Nuorese e Logudoro così come si evince dal Bollettino di previsione, diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna che ha confermato anche per oggi, venerdì 9 agosto, la situazione di attenzione rinforzata.

La situazione meteo, secondo i servizi del Sar Sardegna e dell'Aeronautica militare, rimarrà pressoché invariata nel fine settimana di San Lorenzo, con temperature stazionarie con le minime in lieve aumento e venti deboli.