Cagliari, pappagallo smarrito a Sant’Elia: “Offro ricompensa a chi lo ritrova”

Filippo, una pappagallo di 8 anni, è stato smarrito a Cagliari. L’appello della padrona: “Al rientro a casa, il giorno 7 agosto, senza volerlo si è aperta la zanzariera della finestra ed è scappato. Si tratta di una calopsite gialla, un maschietto di 8 anni. Per me è importate. Chiunque lo vedesse, prego di avvisarmi sicuramente è sopra qualche albero in via Schiavazzi di fronte tra il palazzo Bodano e Gariazzo (zona Sant ‘Elia). Vi prego aiutatemi. Offro ricompensa di 50 euro a chi me lo ritrova.” Contattare il numero 349 498 8295.