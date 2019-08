Trump ha autorizzato l’uso delle ‘bombe al cianuro’ contro la fauna selvatica

L’amministrazione Trump ha nuovamente autorizzato l’uso di controverse trappole al veleno, note come “bombe al cianuro”, contro volpi selvatiche, coyote e cani selvatici nonostante l’opposizione schiacciante dei gruppi di conservazione. I dispositivi noti come M-44 che vengono impiantati nel terreno e assomigliano agli irrigatori a prato, utilizzano un espulsore caricato a molla per rilasciare cianuro di sodio quando un animale rimuove il suo portacapsule-esca. L’anno scorso il governo aveva sospeso l’uso dei dispositivi dopo che uno di essi in Idaho aveva ferito un ragazzo e ucciso il suo cane. La famiglia del ragazzo aveva anche presentato un ricorso contro il governo federale. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

