Papa Francesco: “Il sovranismo mi spaventa. Porta alle guerre”

“Il sovranismo mi spaventa, porta alle guerre”. Lo dice Papa Francesco in una lunga intervista su La Stampa dove sottolinea “che L’Europa non deve sciogliersi”. “Bisogna salvarla” afferma, perché “ha radici umane e cristiane”. E, aggiunge che “una donna” come Ursula von der Leyen “può ravvivare la forza dei Padri Fondatori. Le donne hanno la capacità di accomunare, di unire”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

