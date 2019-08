“Se c’è un motivo per cui io mi rimetto in campo è perché non mi guarderei allo specchio se lasciassi un paese nelle mani di chi istiga ad avere paura degli altri”. Così Matteo Renzi parlando alla Festa dell’Unità di Santomato, a Pistoia. “Però per farlo bisogna che nei prossimi mesi si sia molto chiari: da noi le battaglie si sono perse perché innanzitutto si aveva in casa chi giocava contro. Questo non può essere replicato”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Renzi annuncia il suo ritorno in campo. Ma con quale partito? proviene da Casteddu On line.