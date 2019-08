Di Battista sulla crisi di governo aperta da Salvini: “Spettacolo da vomito”

“Questo politicante di professione manda tutto all’aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del ‘suocero’ Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore”. Alessandro Di Battista non fa nome ma il dettaglio anagrafico – la compagna del leader della Lega è la figlia dell’ex parlamentare FI Denis Verdini – chiarisce che si riferisca a Matteo Salvini. ” CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

