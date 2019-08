“Mi candido premier? Quello sicuro”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine del comizio a Pescara. “Chiedo agli italiani se ne hanno voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo”, ha detto assicurando che “chi sceglie Salvini sa cosa sceglie”. “Intanto andiamo a votare, spero il prima possibile, poi ragioneremo con chi. Sicuramente non vedo ritorni al passato”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del suo comizio a Pescara, a chi gli chiede se andrà al voto da solo. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Salvini apre la crisi e si candida premier: “Chiedo agli italiani pieni poteri” proviene da Casteddu On line.