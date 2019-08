“Salvini a Pescara rifiuta i ‘no’ che bloccano l’Italia ed è pronto ad andare al voto da solo”

“Davanti ad una marea di persone, Matteo Salvini è salito sul palco allestito a Pescara, sono le 22 circa di un giovedì di agosto e le note di “nessun dorma” echeggiano sul litorale della città abruzzese. Vedere una folla simile, lascia pensare a un appuntamento importante, gli occhi del Paese sono su questa piazza e soprattutto si cerca di capire le ultime decisioni prese dal leader leghista sulla crisi di governo esplosa in tutta la sua intensità nella giornata odierna. Il ministro dell’interno è in forma, ripercorre quanto realizzato dal governo, ribadisce la priorità degli italiani rispetto alle scelte fatte, eccetto qualche stilettata al duo Renzi – Boschi e alla solita Fornero, Salvini non attacca altri politici, parla di sé stesso come persona normale, parla dell’Italia che ha bisogno di SI, di sbloccare i cantieri, di far ripartire i lavori in modo da creare lavoro. Invoca una riforma della giustizia che dia certezza di tempi e di procedure, ogni tanto accetta di interloquire con la folla, attacca le vecchie classi politiche che hanno governato il sud”.

“Insiste nel ribadire che non si ferma e continuerà il tour in tutte le regioni del sud sino a ferragosto. Poi un passaggio su Bibbiano: faremo di tutto per fare luce, gli andiamo a beccare ad uno ad uno chi ha lucrato sulle difficoltà dei bambini”. Da qualche mese nel governo sono cominciati i no, “ma io non sono fatto per il tirare a campare”. Io non ho paura di scegliere di andare al voto da solo. “Vogliono andare in ferie invece di affrontare i problemi del paese” i parlamentari leghisti se sarà necessario saranno nelle camere anche a ferragosto. “Nel rispetto degli italiani, non potevamo continuare a mantenere un teatrino della politica fatta di insulti e di no”. La notte di Pescara si chiude con una sfida ai 900 parlamentari italiani, ad essere presenti la settimana prossima in parlamento per formalizzare la crisi. Poi il solito siparietto con alcuni manifestanti dei centri sociali, e conclude con “ringrazio Dio di non essere nato comunista, sono un uomo con mille difetti, ma sono una persona coerente e onesta”. Chiude ringraziando la folla e rituffandosi in un bagno di umiltà. La campagna elettorale per le elezioni politiche è iniziata”.

L'articolo “Salvini a Pescara rifiuta i ‘no’ che bloccano l’Italia ed è pronto ad andare al voto da solo” proviene da Casteddu On line.