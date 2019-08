Cagliari, nonnina travolta da un furgone mentre attraversa sulle strisce: trasportata all’ospedale

Incidente tra via Piemonte e via Canavese a Cagliari. Un’anziana di ottantasei anni è stata investita da un trentanovenne di Maracalagonis al volante di un furgone, proprio mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Pochi minuti dopo l’impatto è arrivata sul posto un’ambulanza del 118, la nonnina è stata trasportata all’ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto, per i “classici” rilievi di legge, la polizia Municipale.

