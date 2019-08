Traffico estivo sulle strade sarde, rischio incidenti: “Niente telefonate e social network alla guida”

Per tutto il periodo delle vacanze estive, con il consueto aumento del traffico turistico, soprattutto nelle località costiere dell’isola, la Polizia Stradale ha predisposto il rafforzamento della vigilanza e del presidio delle strade interessate dal maggior afflusso turistico. L’obbiettivo è quello di dare una risposta alla necessità di contrastare gli incidenti stradali cercando di assicurare quanto più possibile il traffico scorrevole e l’incolumità dei viaggiatori invertendo il trend negativo del numero degli incidenti stradali degli scorsi anni.

L’impegno operativo delle pattuglie della Polizia Stradale nell’Isola nelle operazioni denominate ad “Alto Impatto”. Ed ecco tutti i suggerimenti.

GUIDA CON PRUDENZA Per la prevenzione degli incidenti stradali la Polizia Stradale suggerisce alcune indicazioni di carattere generale rivolte a diminuire i livelli di rischio nella circolazione stradale. IN VACANZA ALLA GIUSTA VELOCITÀ: Ricordati che una riduzione del 5% della velocità determina una riduzione del 30% del numero di incidenti stradali mortali. DISTRAZIONE: La maggior parte degli incidenti è causata proprio dalla distrazione. Evita quindi i grandi “classici”: zero telefonate senza auricolare o vivavoce, NO POST sul social network, NON Impostare il navigatore in corsa. ALLACCIATE LE CINTURE DI SICUREZZA: Potrebbero rivelarsi provvidenziali in caso di incidente, per voi e per chi viaggia al vostro fianco o dietro di voi. BAMBINI IN AUTO: Bambini non fissati al seggiolino o, peggio, trasportati sulle gambe di mamma o papà. Questa pericolosa abitudine può causare serie lesioni agli utenti più deboli. MANTENIAMO LE DISTANZE PER UNA GUIDA SICURA: La distanza di sicurezza è la distanza da tenere dal veicolo che precede al fine di avere lo spazio necessario alla frenata. Se si viaggia a 90 Km/h tenere una distanza di 40 mt (pari a due autotreni). CIBO E SONNO: Prima di metterci al volante verifichiamo le nostre condizioni fisiche. Siamo stanchi? Allora fermiamoci il tempo necessario per recuperare le forze. Abbiamo bevuto qualche bicchiere di troppo? Allora facciamo guidare il nostro compagno di viaggio. SOSTE IN STRADA: Evita la sosta sulla corsia di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. In tali casi aziona le luci intermittenti e quelle di posizione. Se scendi dalla vettura devi indossare assolutamente il giubbetto retroriflettente. NON ESSERE CURIOSO: Informati sulle condizioni del traffico e delle strade e nel caso di un incidente che coinvolge altri mezzi e che non richiede un tuo intervento, evita di rallentare o fermarti solo per curiosità. EFFICIENZA VEICOLO: Prima di metterti alla guida controlla l’efficienza e la funzionalità del veicolo. LAVORI IN CORSO WORK: presta la massima attenzione in prossimità dei cantieri stradali limitando la velocità. PEDONI E BICICLETTA: A piedi o in bicicletta, ricordati sempre di rispettare le regole della strada e del buonsenso.

L'articolo Traffico estivo sulle strade sarde, rischio incidenti: “Niente telefonate e social network alla guida” proviene da Casteddu On line.