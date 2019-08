Un’altra giornata di fuoco in Sardegna, venticinque gli incendi scoppiati da nord a sud dell’Isola. Cinque quelli “maxi”, dove c’è stata la necessità dell’intervento, tra gli altri, degli aerei del Corpo forestale. A Nughedu San Nicolò, località Tonnoro, dalle 10 il Corpo forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento di un rogo per il quale è stato necessario far intervenire 2 dei suoi elicotteri provenienti da Alà dei Sardi e Anela. Ad Arzachena, in località St.zi Sarraiola, dalle 13:30 il Corpo forestale della stazione di Olbia ha coordinato le operazioni di spegnimento dell’incendio,nel quale ha disposto l’intervento del suo elicottero della base di Limbara. L’area interessata dalle fiamme è risultata inferiore ad un ettaro. Sul posto, oltre la pattuglia del Cfva sono intervenute le squadre di Forestas, dei volontari, dei barracelli e dei Vigili del Fuoco, la tempestività dell’intervento ha garantito che le operazioni terminassero in tempi brevi.

A Budoni, in località Maiorca, dalle 13:25 il Corpo forestale di Siniscola ha coordinato le operazioni di spegnimento dell’incendio di un’area incolta e anche in questo caso è intervenuto l’elicottero con base ad Alà dei Sardi. A Silanus, in località Codes, dalle 16 il Corpo forestale della pattuglia di Bolotana ha coordinato le operazioni di spegnimento dell’incendio con il supporto di due aerei decollati da Anela e Farcana e quello pesante schierato presso la base di Fenosu. Le fiamme hanno interessato un’area limitrofa a quella già colpita durante l’incendio di Dualchi del 6 e 7 agosto, sul posto hanno operato 2 squadre di Forestas e i volontari a supporto della pattuglia del Corpo forestale che ha gestito le operazioni di spegnimento. Infine, fiamme anche a Ottana, in località Garula.

L'articolo La Sardegna è un braciere, 25 roghi nelle ultime ventiquattr’ore: incendi da Ottana ad Arzachena proviene da Casteddu On line.