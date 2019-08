Qualità e rispetto per l’ambiente: spedire con le buste Kraft

Siamo nell’epoca della comunicazione in rete e tutto quanto si muove su binari multimediali, quindi online. Una dinamica alla quale non sfugge alcun settore, neanche quelli più tradizionali come nel caso dei prodotti per spedizione.

Esistono le mail, è vero, ma le lettere tradizionali, per intenderci quelle di carta, continuano ad essere ampiamente utilizzate. Che siano per lavoro, pubblicità, amicizia o, perchè no, amore, è importante sapere come spedire le proprie lettere quando si ha tale necessità.

Oggi le opportunità non mancano, sono realmente tanti gli strumenti a disposizione. Tra le diverse tipologie di buste per spedire ve ne sono alcune che possono essere preferite per svariate ragioni, come nel caso del rispetto per l’ambiente. Da questo punto di vista ad andare per la maggiore sono le buste Kraft, basate su una tipologia di carta molto più performante e soprattutto maggiormente rispettosa dell’ambiente.

Si parla di un elemento che deve essere tenuto altamente in considerazione dato che il ricorso alla carta tradizionale comporta l’abbattimento di alberi per la produzione. Nel caso della carta Kraft si va a rispettare massimamente l’ambiente: il nome deriva, come si può facilmente intuire, dal tedesco e va ad indicare l’idea di forza.

Soprattutto nei casi in cui la Kraft sia pura, non lavorata, quindi al suo stato semplice, si parla di una materia prima del tutto naturale ed ecologica, oltre che comoda e pratica da maneggiare. Oggi si fa un gran ricorso di questo materiale in ambito di carta per spedizioni: le buste in carta Kraft ecologiche sono utilizzate per biglietti di auguri ma anche per comunicazioni promozionali, per inviti, per corrispondenza di altra natura.

In sostanza un materiale di qualità che oltre ad essere particolarmente eco friendly è anche molto resistente (il nome stesso in tedesco significa, come detto ‘forza’) in quanto realizzato con particelle quali cellulosa, soda, solfato a fibra lunga. Tutto ciò consente alla carta Kraft di essere particolarmente resistente agli strappi, a sollecitazioni esterne di altra natura e, quindi, di poter garantire la spedizione della propria corrispondenza.

Una soluzione verso la quale l’interesse è in forte aumento, in un periodo storico nel quale si sta riscoprendo il modo tradizionale di inviare missive e comunicazioni malgrado l’avvento della tecnologia multimediale sempre più evidente. Un contesto nel quale trovano spazio vecchi prodotti declinati in modelli recenti e di qualità elevata, proprio come nel caso della carta Kraft per spedizioni.







