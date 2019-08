Nelle spiagge del Sinis arrivano i posacenere e le aree fumatori: vietate anche le sigarette elettroniche

Arrivano i posacenere sul tutto il litorale di Cabras, per evitare l’abbandono delle cicche in spiaggia e delimitare l’area dedicata ai fumatori. Vietate anche le sigarette elettroniche.

Da San Giovanni a Mari Ermi, sono 15 i posacenere installati al termine delle passerelle, all’ingresso della spiaggia. Sono stati posizionati anche i cartelli che descrivono l’ordinanza Antifumo.

Si potrà fumare solo in corrispondenza dei posacenere, riempiti di sabbia da fiume per lo spegnimento delle cicche. Qualora le aree fumatori non ci fossero, si potrà fumare oltre le dune, lontani quindi dagli altri bagnanti, e solo se muniti di posacenere tascabile.

Da sabato saranno distribuiti 5 mila posacenere portatili. Verranno consegnati dai parcheggiatori.

“Tutelare la spiaggia dalla cicche”, commenta il sindaco Andrea Abis, “è uno dei servizi che vogliamo dare alle coste. Si unisce a quello dei parcheggi, dei servizi igienici e della raccolta rifiuti”.

“Fumare può male all’ambiente”, conclude il primo cittadino, “e alla salute. Se nei prossimi giorni ci accorgessimo che i posacenere fossero vuoti, non potremmo che essere contenti”.