Golf: prosegue la stagione al Pevero

(ANSA) - PORTO CERVO, 8 AGO - Porto Cervo non è soltanto il luogo ideale per coloro che vogliono passare le vacanze in Costa Smeralda, ma anche scenario per grandi appuntamenti sportivi come le regate dello Yacht Club Costa Smeralda e i tornei di golf del Pevero.

Sul green di questo campo - considerato tra i dieci più belli del mondo - si è conclusa la Berlucchi Franciacorta Cup con la partecipazione di numerosi golfisti.

Bella performance della socia del Club smeraldino Paola Marchetti, che ha vinto la terza categoria, mentre Gian Mario Azara e Giovanni Cardini si sono aggiudicati rispettivamente la prima e seconda categoria.

Dopo la premiazione si è svolta una prova a squadre in notturna sotto una buona luna e con palline da golf fosforescenti per facilitarne la traiettoria e l'individuazione sul percorso del Pevero. (ANSA).