Le tessitrici della Sardegna insieme a Mogoro per omaggiare Grazia Deledda

Le tessitrici della Sardegna insieme per omaggiare Grazia Deledda L’esposizione sarà in mostra per 10 giorni alla Fiera dell’artigianato

Proseguono le esposizioni della prima opera d’arte tessuta dalle tessitrici di Sardegna. Da oggi fino al 18 agosto, -“Andando via. Omaggio a Grazia Deledda” sarà in mostra alla Fiera dell’artigianato artistico di Mogoro, uno degli appuntamenti estivi più attesi, che vanta migliaia di visite ogni anno.

Nata da un’idea di Giuditta Sireus, manager culturale villacidrese, l’esposizione unisce ventidue centri tessili nella realizzazione di un’opera corale senza precedenti. Ciascun arazzo è stato tessuto secondo la tradizione tessile della comunità di provenienza, in un’ottica di valorizzazione delle specificità locali, anche grazie a un’approfondita ricerca storica.

Grazie alla collaborazione dell’Archivio Maria Lai e della sua presidente Maria Sofia Pisu, la designer Paulina Herrera Letelier ha convertito in modelli da tessere i disegni originali di Maria Lai, affinché potessero dare vita, grazie al magistrale lavoro delle tessitrici di Sardegna, alla riproduzione dell’opera dedicata alla Deledda.

Il progetto, che prevede oltre alle mostre lo spettacolo teatrale omonimo, il cui preludio è andato in scena con grande successo il 20 luglio scorso a Samugheo, ha creato una rete tra i laboratori tessili e i territori in cui operano, favorendo la collaborazione tra le tessitrici, impegnate per la prima volta in un comune progetto di filiera.

Per il suo alto valore artistico e culturale, l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di ventitré Comuni sardi e della Regione Autonoma della Sardegna, oltre al sostegno di numerosi partner pubblici e privati.

Giovedì, 8 agosto 2019

