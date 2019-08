In pellegrinaggio da Oristano a Norbello percorrendo la Via Martyrum

In fase di realizzazione cinque cippi in pietra per le chiese martiriali. Li inaugurerà Mons. Carboni

Da Oristano a Norbello in pellegrinaggio: questa l’avventura che ha coinvolto 15 fedeli, che nei giorni scorsi hanno percorso la Via Martyrum, l’itinerario spirituale, culturale e ambientale, che unisce nella memoria dei martiri arborensi le parrocchie di Norbello, Ghilarza, Fordongianus e Santa Giusta alla Chiesa Cattedrale di Oristano, dove dal 1615 sono custodite le reliquie del santo presbitero e martire Archelao, Patrono dell’Arcidiocesi.

Entro l’anno, anche Monsignor Roberto Carboni, nuovo arcivescovo dell’Arcidiocesi di Oristano, si farà pellegrino per inaugurare cinque cippi in pietra, in fase di elaborazione da parte delle amministrazioni locali, che saranno benedetti e collocati nei pressi delle cinque chiese romaniche e martiriali.

Per l’occasione, l’ufficio per la Pastorale del Turismo ha predisposto cinque pannelli 100×50 che illustrano in sintesi il percorso.