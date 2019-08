Polemica sul Consorzio di bonifica: l’ex commissario contesta Confagricoltura

Le stabilizzazioni e le assunzioni da fare, sono state fortemente contrastate da Confagricoltura, in tutte le sedi, ed è bene ricordare che in un incontro in Consorzio il Presidente Paolo Mele e l’ex assessora all’agricoltura Elisabetta Falchi dissero che il sottoscritto non aveva titolo ad approvare il Piano di Organizzazione e che le assunzioni e le stabilizzazioni le dovevano fare gli organi di gestione diretta.

Con il POV si è disposto l’avvio delle procedure selettive per il personale interno e diversi adeguamenti contrattuali, l’assunzione in organico di 13 figure mancanti a tempo indeterminato e 16 unità a tempo determinato da destinare al servizio agrario e si è disposta la stabilizzazione del personale avventizio per 35 unità a decorrere dal 2019.

Con questa determina del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, si dava il via libera al POV, che doveva già essere approvato entro e non oltre il 31 dicembre 2016, secondo quanto disposto da una delibera della Giunta Pigliaru. Con l’approvazione da parte della Regione il Consorzio può fare le assunzioni per colmare i vuoti in organico a seguito delle cessazioni negli ultimi anni e a seguito degli ultimi pensionamenti con quota 100.

Appare doveroso da parte mia intervenire sul contenuto delle dichiarazioni fuorvianti fatte dal Presidente Provinciale di Confagricoltura Paolo Mele in merito all’approvazione del POV (Piano di Organizzazione Variabile e dotazione organica) del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, che il sottoscritto ha approvato in data 31 maggio 2019 con la delibera n° 43 che l’Assessorato Regionale all’Agricoltura in data 8 luglio, protocollo 11728, ha approvato dichiarandola esente da vizi di legittimità.

Invece il sottoscritto, con la collaborazione di tutta la dirigenza del Consorzio, nel rispetto della legge regionale, del contratto nazionale dei Consorzi di Bonifica e delle direttive impartite dalla Giunta Regionale ha approvato il Piano riorganizzando l’Ente e adeguandolo alle norme anticorruzione e trasparenza.

Il Consorzio di Bonifica dell’oristanese era l’unico in Sardegna a non avere ancora approvato il Piano che invece Confagricoltura voleva e vuole rimandare. Infatti ha chiesto di stoppare il piano con un ricorso gerarchico firmato dal Presidente Mele per l’annullamento della delibera di approvazione del POV, che il sottoscritto ha respinto perché infondato, in quanto si sosteneva la violazione delle direttive della Regione che invece il sottoscritto ha applicato senza tentennamenti anche a seguito dell’approvazione del POV, giunta l’8 luglio 2019 firmata dal Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale Dott. Vincenzo Pavone.

Lo stesso in data 26 luglio 2019 prot. 12959 e 31 luglio 2019 prot. 13295 è ritornato parzialmente sulla sua decisione dichiarando che le stabilizzazioni non potevano essere 35 perché il Consorzio aveva inserito, in questo calcolo, i 23 dipendenti che sono transitati diversi anni fa in ENAS riguardo ai quali – secondo il Direttore del Servizio Programmazione Dott. Pavone – più correttamente si deve parlare di cessione del rapporto di lavoro all’Ente suddetto in conseguenza dell’assunzione di funzioni prima in capo ai Consorzi di Bonifica.

Peccato però che la legge regionale 28 dicembre 2018, n° 48 approvata dal Consiglio Regionale, ha stabilito che i Consorzi dovevano conteggiare tutte le cassazioni a qualunque titolo e quindi sulla base di questa disposizione normativa il CBO ha stabilito le cassazioni sino al 2018 nel numero di 35 unità che servono a far uscire dal precariato operai che attendono da 35 anni una stabilizzazione.

Adesso, dal 31 luglio, l’attuale Commissario Cristiano Carrus ha 30 giorni di tempo per opporsi con un ricorso gerarchico e 60 giorni per fare ricorso al TAR Sardegna contro la decisione dell’Assessorato all’Agricoltura di ridurre a 12 le figure da stabilizzare.

Voglio ricordare che i sindacati Cgil-Cisl e Uil hanno condiviso il percorso e dato il via libera al POV e anche Coldiretti ne ha condiviso i contenuti, in quanto la stessa organizzazione ha chiesto al sottoscritto e ai Dirigenti del Consorzio di spiegare e illustrare il Piano di Organizzazione e la dotazione organica in due distinte riunioni a Oristano e Arborea, molto partecipate dagli agricoltori.

Stranamente Confagricoltura ha intrapreso un’altra strada attaccando il Consorzio e il sottoscritto per aver approvato uno strumento obbligatorio per legge, la cui approvazione era stata richiesta già dal 2016 dalla Giunta regionale del Presidente Pigliaru, di cui faceva parte anche l’ex assessore all’agricoltura Elisabetta Falchi.

Confagricoltura con il Presidente Mele chiede al nuovo Commissario Carrus di sospendere la delibera 43 sul POV e gli chiede anche di concentrarsi sulle elezioni che il sottoscritto, dopo 15 anni di commissariamento, ha deliberato.

Mele sostiene che solo dopo che verranno insediati gli organi di amministrazione diretta “si potrà lavorare a un POV che dovrà essere il frutto di un’attenta visione organizzativa, proiettata nelle prospettive di investimento di tipo tecnologico e formativo dell’ente nonché frutto di investimenti strutturali e di mezzi strumentali, alla luce di un piano industriale, in questa fase non previsto né analizzato, rispetto al quale attualmente il Consorzio mostra importanti carenze”.

Dispiace far rilevare al Presidente Mele di Confagricoltura, che il sottoscritto ha approvato il piano di Organizzazione variabile sulla base delle 3 proposte organizzative presentate dal Direttore Generale, dal Dirigente del Servizio Agrario e dal Dirigente del Servizio Tecnico, i quali con grande professionalità e competenza, hanno consentito di raggiungere, nell’interesse generale dell’ente, un risultato storico che invece Confagricoltura inspiegabilmente contrasta.

Devo far rilevare al Presidente Mele, che fa un po’ di confusione con le realtà industriali, che per i Consorzi di Bonifica non è previsto per legge nessun “piano industriale” come da lui stesso dichiarato, ma esiste un Piano di Organizzazione Variabile in vigore, e un bilancio 2019 che è stato già approvato dal sottoscritto e dalla Regione, e nel quale sono contenuti i programmi di spesa futuri compreso il rinnovo totale del parco mezzi e attrezzature dell’ente che consentirà al personale di effettuare le bonifiche e la pulizia di migliaia di chilometri di canali primari, secondari e terziari molto richiesti dagli agricoltori per importi mai stanziati in un bilancio consortile.

Voglio ricordare a Confagricoltura e ai suoi dirigenti che il Consorzio di Bonifica, era sommerso da debiti che hanno rischiato di mandare al tracollo l’Ente che oggi, grazie all’azione del precedente Commissario e del sottoscritto, e grazie al Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu, è stato rimesso in ordine, risanandolo grazie soprattutto alla causa vinta sulla Diga del Tirso per oltre 9 milioni e 600 mila euro, già disponibili nelle casse del Consorzio.

Infine voglio ricordare a Confagricoltura che con il Direttore Generale ho fatto predisporre il ruolo 2018, che dovrà essere deliberato, per la prima volta in diminuzione con risparmi di oltre il 25% nelle bollette degli agricoltori.

Giovedì, 8 agosto 2019

