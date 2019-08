Scontro moto-auto all’incrocio, brutto incidente a Cagliari: 43enne all’ospedale

Incidente verso le13 all’incrocio tra via Dante e via Degioannis. Uno scooter Honda Burgam, guidato da un 43enne residente fuori città, proveniente dalla via Dante, si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da una 51enne cagliaritana, impegnata a svoltare in via Dante. Il centauro è finito sull’asfalto e si è ferito. È stato trasportato al Brotzu in codice giallo. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.

