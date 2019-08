Cocaina e cannabis: arrestato dai carabinieri patteggia e torna libero

Trovato in possesso di 31 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e di 21 grammi di cannabis indica, un giovane di 31 anni, di Oristano, O.F., è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Oristano, col supporto dei colleghi delle Stazioni di Oristano e Riola, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I militari lo hanno perquisito e hanno perquisito anche la sua abitazione sequestrandogli la droga, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Stamane l’arresto è stato convalidato e il giovane ha patteggiato in Tribunale una pena un anno e 4 mesi di reclusione, più 2.000 euro di multa, pena sospesa.

Giovedì, 8 agosto 2019

