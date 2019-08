Ha salvato un turista a Costa Rei, il sindaco di Muravera premierà il giovane eroe

L’eroe di Muravera sarà ricevuto dal primo cittadino Marco Falchi che lo premierà per il coraggio. Dodici anni, milanese di nascita ma sangue sardo nelle vene, Francesco Moretti è il ragazzino eroe che ha salvato la vita a un turista torinese di cinquantanove anni nel mare in tempesta di Costa Rei. Per lui un riconoscimento ufficiale da parte dell’amministrazione del centro del Sarrabus.

