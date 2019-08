Un palazzo da 20 milioni di euro in via san Paolo. La Regione compra un immobile, ma il Psd’AZ non ci sta. Il consigliere regionale Gianfranco Lancioni ha presentato un’interrogazione all’Assessore Enti Locali, Quirico Sanna, con richiesta di risposta scritta, in relazione all’acquisto di un immobile da destinare a sede della Direzione Generale dell’Arpas e ad altri uffici della Regione.

Dagli elementi in possesso del Consigliere risulta che l’Amministrazione Regionale stia acquistando di un immobile ubicato in Cagliari Via San Paolo, che graverà sul bilancio regionale, per un importo di circa 20 milioni di euro.

Lancioni evidenzia, che l’edificio oggetto d’acquisto presenta delle considerevoli criticità, rilevabili anche dalla Relazione di Stima dell’Ufficio dell’Entrate, e delle quali, gli uffici dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pare abbiano ignorato del tutto le suddette criticità. Considerato l’ingente impegno di spesa che inciderà in modo significativo sul bilancio regionale, Lancioni, chiede – nell’interesse dell’Amministrazione Regionale, dei lavoratori e di tutti i sardi, che, alla fine dovranno pagare tale acquisto – se la scelta di compiere un investimento immobiliare di tale entità, sia suffragata da un’attenta analisi costi/benefici, tenuto conto dell’immenso patrimonio immobiliare inutilizzato della Regione Sardegna.

L'articolo La Regione compra un palazzo da 20 milioni a Cagliari, Psd’Az: “Non serve” proviene da Casteddu On line.