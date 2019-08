Il giardino della ludoteca di San Nicola trasformato in discarica

Il giardino della ludoteca di San Nicola diventa una discarica

L’ennesimo caso di rifiuti abbandonati a Oristano. La segnalazione di una lettrice

Il cantiere diventa una discarica: cartacce, bottiglie vuote, una batteria di un auto e due valigie. Questi sono alcuni dei rifiuti abbandonati nel giardino della ludoteca di San Nicola, in via Vienna, dove in questi giorni si stanno effettuando dei lavori.

Una lettrice ci segnala, documentando con delle foto, l’immondezzaio. È l’ennesimo caso a Oristano di un giardino che diventa la discarica abusiva di qualche incivile.

Giovedì, 8 agosto 2019

