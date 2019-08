Grande caldo d’estate e freddo d’inverno al terzo piano dell’Ufficio Scolastico provinciale di Oristano, in via Lepanto, dove il personale si trova in grande difficoltà.

Il segretario dello Snals evidenzia come questo trasloco non aggraverebbe le spese della Provincia, e ricorda come sin dall’inizio erano emersi problemi sul trasferimento dell’Ufficio Scolastico provinciale in via Lepanto, perché distribuito in due piani diversi, il piano rialzato e il terzo piano.

Quest’ultimo piano con grandi limitazioni che si aggiungono a una logistica precaria con la quale il personale deve fare i conti, spostandosi da un piano all’altro. Il trasferimento al primo piano eviterebbe anche queste complicazioni.

Giovedì, 8 agosto 2019

L'articolo Ufficio scolastico di Oristano senza climatizzazione, come una sauna sembra essere il primo su LinkOristano.it.