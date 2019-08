Alla ricerca di nuovi talenti: va in scena Arcidano’s Got Talent

Questo weekend anche la tradizionale Sagra della Pecora e dell’Anguria Gavina

Un weekend ricco di eventi animerà il fine settimana di San Nicolò d’Arcidano. Si inizierà con la ricerca di nuovi talenti con “Arcidano’s Got Talent”, dove bambini, ragazzi e adulti, potranno mostrare le proprie specialità, in uno show allegro e divertente.

Organizzato dalla Pro Loco Arcidanese, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il Talent Show, sulla falsariga del famoso programma televisivo di Sky Uno, si terrà sabato 10 agosto.

A seguire tanta musica con gli Sbandaband, Second Floor, Arabus Crew, Tricks of Black Revolutio, The Wildeyed.

Domenica 11 agosto, invece, sempre a cura della Pro Loco, tutti a tavola per il consueto appuntamento con la “Sagra della Pecora e dell’Anguria Gavina”.

Nel pomeriggio si potrà visitare il centro storico e il museo all’aperto dell’arte contadina, con degustazione di prodotti locali e laboratori di lavorazione della ceramica e del formaggio, in Piazza Roma.

A partire dalle 20, in Piazza della Libertà, cena a base di formaggio, malloreddus, verdure e pecora cucinata “a Craddaxiu”, vini locali e altre bevande, anguria Gavina.

A seguire la musica della tribute band “Queen in Rock”.

“La Sagra della Pecora”, commenta il sindaco di San Nicolò d’Arcidano Emanuele Cera, “è una festa molto partecipata dagli Arcidanesi, ma gradita anche dagli abitanti dei paesi limitrofi, che in questa occasione, giungono numerosi per assaporare le prelibatezze locali e trascorrere qualche ora in allegria, all’insegna delle tradizioni e dell’ospitalità che contraddistingue gli arcidanesi come tutto il popolo sardo”.

“Siamo grati alla Pro Loco”, conclude Cera, “che grazie al proprio impegno ci consente di beneficiare di una manifestazione tradizionale ricca di significato e molto partecipata”.