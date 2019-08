Autovelox, pattuglie e un elicottero da Fenosu per controllare le strade

Il piano estivo della Polstrada

La Polstrada intensificherà i servizi sulle principali strade della Sardegna, dove ha rilevato 15 dei 36 incidenti mortali avvenuti nei primi 7 mesi dell’anno, in cui hanno perso la vita 37 persone.

Il numero dei sinistri aumenta durante il fine settimana, complice l’alta velocità. Fra le principali cause la perdita di controllo del veicolo, l’invasione di corsia con scontro frontale e il sorpasso non consentito, cui si aggiungono distrazione e inosservanza delle norme di comportamento durante la guida.

Le infrazioni collegate all’uso dei telefonini rilevate l’anno scorso sono state 949, in lieve calo rispetto al 2017, così com quelle per cinture di sicurezza non allacciate (5.522).

Nelle giornate di maggiore traffico la Polstrada impiegherà nei controlli un elicottero del VII reparto volo con base a Fenosu , per garantire la vigilanza dall’alto delle principali arterie stradali e acquisire informazioni complete e tempestive sulla viabilità.

Il piano estivo di vigilanza stradale nelle quattro province, previsto fino al 15 settembre prevede l’impiego di 1.512 pattuglie, di cui 216 concentrate nella settimana di Ferragosto (12-18 agosto), 120 servizi di controllo dei limiti di velocità; 28 per contrastare le stragi del sabato sera, 7 contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe; 46 in operazioni ad ‘alto impatto’, che riguardano l’uso del telefonino alla guida, l’uso delle cinture di sicurezza, l’assicurazione obbligatori e il trasporto professionale di persone. (AGI)

Giovedì, 8 agosto 2019

L'articolo Autovelox, pattuglie e un elicottero da Fenosu per controllare le strade sembra essere il primo su LinkOristano.it.