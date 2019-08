Sei kg droga tra biancheria, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 8 AGO - In un contenitore porta biancheria tra gli indumenti sporchi e quelli da stirare nascondeva oltre sei chili di droga tra cocaina, marijuana e hascisc per un valore di 50mila euro. Arrestato per detenzione e spaccio di droga Alessandro Mulas, 21 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi.

Il giovane è stato fermato dai "Falchi" della squadra mobile della polizia mentre transitava in auto in via Filzi a Cagliari.

Il 21enne è apparso nervoso tanto che i poliziotti lo hanno perquisito: in tasca aveva poco meno di tremila euro di cui non ha saputo giustificare il possesso. Gli agenti a quel punto hanno deciso di perquisire la sua abitazione in via Del Tintoretto nel quartiere Mulinu Becciu, dove vive con la madre.

In un contenitore porta biancheria in camera da letto sono stati trovati, divisi in diverse confezioni, 20 grammi di cocaina, 497 di marijuana, quasi un chilo e 300 grammi di cannabis pressata in panetti e bustine di infiorescenze di marijuana e 4 chili e 300 grammi di hascisc.