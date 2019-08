Manca sangue per i malati. Chi può in questi giorni vada a donare

Appello dell’Avis da Oristano. Tola: “C’è carenza anche perché in questo periodo estivo le donazioni stanno diminuendo”

L’ultimo appello è quello lanciato per una signora ricoverata nel reparto medicina dell’ospedale San Martino di Oristano: c’è urgente bisogno di sangue per lei. Il presidente della sezione Avis di Oristano Franco Tola ieri a tarda sera ha lanciato l’allarme e stamane lo ha rilanciato ancora: “Purtroppo in questo periodo estivo le donazioni stanno diminuendo e c’è però bisogno di sangue. Di conseguenza ci troviamo in una situazione di carenza”.

Chi può, quindi, vada a donare. Farlo è semplice. Ci si può rivolgere al Centro dell’ospedale San Martino. Oppure si può usufruire del servizio di raccolta promosso dall’Avis con l’autoemoteca dell’Assl di Oristano. Domani sarà a Ghilarza, sabato a Suni e domenica ad Arborea e Cabras.